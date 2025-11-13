|
Tigers Polymer vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Tigers Polymer lud am 12.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS lag bei 28,99 JPY. Im letzten Jahr hatte Tigers Polymer einen Gewinn von 3,49 JPY je Aktie eingefahren.
Mit einem Umsatz von 11,88 Milliarden JPY, gegenüber 12,76 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 6,89 Prozent präsentiert.
