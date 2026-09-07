GAM Aktie
WKN DE: A0YBKX / ISIN: CH0102659627
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08.09.2026 00:00:00
Tightening not frightening - the case for some profit-taking amid a rally
One of the more common errors in portfolio management is conflating near-term tactical portfolio adjustments with a strategic change of view.Weiter zum vollständigen Artikel bei GAM Holding AG
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