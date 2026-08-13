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13.08.2026 06:31:29
Tihama Advertising, legte Quartalsergebnis vor
Tihama Advertising, äußerte sich am 11.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,39 SAR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Tihama Advertising, ein EPS von -0,160 SAR in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tihama Advertising, in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 94,64 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 0,5 Millionen SAR im Vergleich zu 9,9 Millionen SAR im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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