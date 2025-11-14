Tihama Advertising,: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Tihama Advertising, hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,47 SAR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,020 SAR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 22,6 Millionen SAR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 34,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 34,6 Millionen SAR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at