Tijara Real Estate Investment stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Tijara Real Estate Investment hat am 26.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,3 Millionen KWD umgesetzt, gegenüber 1,2 Millionen KWD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at