Tijara Real Estate Investment verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Tijara Real Estate Investment hat am 28.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,3 Millionen KWD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,2 Millionen KWD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at