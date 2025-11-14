Tijaria Polypipes: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Tijaria Polypipes gab am 12.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,14 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Tijaria Polypipes ein EPS von -0,330 INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at