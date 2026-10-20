Strategy Aktie
WKN: 722713 / ISIN: US5949724083
|
20.10.2026 21:21:33
Tikehau Capital Seeks New Partner as $60B Firm Rethinks Growth Strategy
This article Tikehau Capital Seeks New Partner as $60B Firm Rethinks Growth Strategy originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Strategy (ex MicroStrategy)
|
18:00
|Börse New York: NASDAQ Composite präsentiert sich am Mittag fester (finanzen.at)
|
06:00
|UK’s top banking regulator to set targets with five-year strategy (Financial Times)
|
06:00
|UK’s top banking regulator to set targets with five-year strategy (Financial Times)
|
20.10.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ 100 beendet die Dienstagssitzung im Minus (finanzen.at)
|
20.10.26
|Pluszeichen in New York: Am Dienstagnachmittag Gewinne im NASDAQ 100 (finanzen.at)
|
20.10.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ Composite klettert (finanzen.at)
|
20.10.26
|NASDAQ 100 aktuell: mittags Gewinne im NASDAQ 100 (finanzen.at)
|
20.10.26
|Pluszeichen in New York: mittags Pluszeichen im NASDAQ Composite (finanzen.at)
Analysen zu Strategy (ex MicroStrategy)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Strategy (ex MicroStrategy)
|137,56
|8,42%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX beenden Handel stärker -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt verbuchte zur Wochenmitte Gewinne. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich ebenfalls deutlich fester. An der Wall Street geht es am Mittwoch aufwärts. Die Märkte in Asien präsentierten sich zur Wochenmitte uneinheitlich.