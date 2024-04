TikTok: Kritik an möglichem Verbot in den USA

Sollte ein entsprechendes Gesetz verabschiedet werden, würde das Recht auf freie Meinungsäußerung von 170 Millionen Amerikanern mit Füßen getreten, teilte TikTok am Sonntag mit. Das US-Repräsentantenhaus hatte am Samstag TikTok ein Ultimatum für die Loslösung von ihrem chinesischen Mutterkonzern ByteDance gestellt. Wenn dies nicht geschieht, soll TikTok in den USA aus den App-Stores von Apple und Google verbannt werden. Der Senat muss der Vorlage noch zustimmen, damit sie in Kraft treten kann.

Kritiker von TikTok werfen der Plattform Nähe zur chinesischen Regierung und etwaige Datenspionage vor. TikTok weist alle Vorwürfe zurück. Ob die Regierung in Peking einem Verkauf des US-Anteils zustimmen würde, ist unklar. Die App ist vor allem bei Jugendlichen beliebt. Der Streit ist im US-Wahlkampf zu einem wichtigen Thema geworden.

Washington (Reuters)