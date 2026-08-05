Walt Disney Aktie
WKN: 855686 / ISIN: US2546871060
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05.08.2026 16:50:00
TikTok: Nutzer dürfen Filmausschnitte von Disney nutzen - Einigung
Auf Social Media dürfen Nutzer in den USA bald Ausschnitte aus Disneyfilmen zeigen. TikToker können Sequenzen aus Marvel, Star Wars und Co benutzen. Im Gegenzug hat Disney auch Anspruch auf ihre Kurzvideos.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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|Walt Disney
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