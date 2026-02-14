Carnival Aktie
WKN: 120071 / ISIN: GB0031215220
|
14.02.2026 10:11:23
TikTok and beats: Cologne's famed Carnival has a new image
Cologne's Carnival celebration has a new sound. Young music, viral hits and new costume trends are re-shaping the event. Carnival is more than just a tradition — it has secured itself a place in pop culture as well.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
