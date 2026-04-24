Visa Aktie

Visa für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0NC7B / ISIN: US92826C8394

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24.04.2026 18:43:04

TikTok and Visa launch debit card to speed payouts to UK creators

Creator card is designed for people making money through TikTok Live, some of whom have complained of delays in paymentsTikTok and Visa have launched a debit card for content creators in the UK that they say will allow people to quickly access their earnings from the platform.The creator card is designed for the growing numbers of people making money through TikTok Live, a live streaming feature where creators receive virtual gifts from viewers that are later converted into cash. Continue reading...Weiter zum vollständigen Artikel bei TheGuardian
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