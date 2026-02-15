Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
15.02.2026 13:43:00
TikTok und Instagram: Wie junge Selbstständige ihren Alltag schönreden
Gründerinnen und Gründer sind in Deutschland so jung wie nie. In sozialen Netzwerken romantisieren sie ihren Alltag als Selbstständige im Café oder Modeladen. Dahinter steckt harte Arbeit.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
