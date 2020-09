TikTok will Stopp in USA vor Gericht verhindern - China verurteilt App-Blockierung

In einer in der Nacht zum Samstag eingereichten Klage gegen US-Präsident Donald Trump und der Handelsministerium fordern sie unter anderem eine einstweilige Verfügung. Gemäß Entscheidungen der US-Regierung könnten amerikanische Smartphone-Nutzer TikTok ab Montag nicht mehr herunterladen - und ab 12. November soll die App aufhören, zu funktionieren. TikTok hat rund 100 Millionen Nutzer in den USA.

Trump bezeichnet TikTok als Sicherheitsrisiko mit der Begründung, dass chinesische Behörden an Daten von Amerikanern kommen könnten und legte mit dieser Begründung mit zwei Anordnungen die Basis für das Aus der App in den USA. TikTok und ByteDance bestreiten die Vorwürfe. Der ebenfalls chinesischen Messaging-App WeChat zieht die US-Regierung wegen ähnlicher Kritikpunkte sofort den Stecker in den USA: Sie soll am Montag sowohl aus den App Stores verschwinden als auch ihre meisten Funktionen verlieren. WeChat will das ebenfalls vor einem Gericht in Kalifornien verhindern.

TikTok und ByteDance argumentieren in ihrer Klage, das Vorgehen der Trump-Regierung verletze ihre Rechte und die US-Verfassung. Mit ähnlicher Begründung hatten sie bereits wegen der Trump-Erlasse geklagt. Zugleich laufen im Hintergrund weiter Verhandlungen über einen Deal um das US-Geschäft der App. Trump besteht darauf, dass amerikanische Investoren die Mehrheit an TikTok in den USA haben müssen. Die chinesische Regierung hatte frühere Gespräche über einen Kauf des US-Geschäfts durch Microsoft durch neue Ausfuhr-Regeln für Software torpediert.

Streit um TikTok und Co: China verurteilt App-Blockierung in USA China hat die von der US-Regierung angekündigte Sperrung der Apps TikTok und WeChat scharf verurteilt. "Ohne jegliche Beweise haben die USA mehrfach die Macht des Staates dazu benutzt, aus haltlosen Gründen Jagd auf die beiden Unternehmen zu betreiben und sie unter Druck zu setzen", sagte ein Sprecher des Handelsministeriums am Samstag unter Verweis auf die beiden chinesischen Betreiber der Apps, ByteDance und Tencent. Sollte Washington nicht von seinem "schikanösen Verhalten" absehen, werde Peking die notwendigen Maßnahmen ergreifen, um die Rechte und Interessen der chinesischen Unternehmen zu schützen.

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump hatte zuletzt den Druck erhöht und ein Download-Verbot verhängt. Am Sonntag sollen App Stores in den USA TikTok löschen, wie das Handelsministerium mit Freitag mitteilte. Dies werde für Nutzer ab Montag greifen. Die App kann dann weder neu heruntergeladen, noch aktualisiert werden. Bis zum 12. November soll TikTok aber noch für bestehende US-Nutzer funktionieren. Damit bekommt der chinesische TikTok-Eigentümer ByteDance noch einige Wochen Zeit, einen Deal vor dem kompletten Aus auszuhandeln. TikTok hat rund 100 Millionen Nutzer in den USA.

Die US-Regierung bezeichnet die Video-App TikTok des chinesischen Unternehmens ByteDance als Sicherheitsrisiko mit der Begründung, dass chinesische Behörden an Daten von Amerikanern kommen könnten. TikTok und ByteDance bestreiten dies. Tencent Holdings erklärte, die Entscheidung sei "bedauerlich". Man werde aber weiterhin mit der Regierung und anderen Interessengruppen Möglichkeiten diskutieren, wie eine langfristige Lösung erreicht werden könne, hieß es.

