TIL: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

TIL äußerte sich am 10.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

TIL vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 1,16 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,320 INR je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig wurden 782,7 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte TIL 676,4 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at