TIL veröffentlichte am 14.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,17 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,140 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 146,49 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,93 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 782,7 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at