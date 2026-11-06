Tilak Finance gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Tilak Finance äußerte sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Es stand ein EPS von 0,02 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tilak Finance noch ein Gewinn pro Aktie von 0,040 INR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 47,69 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 45,3 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 86,6 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at