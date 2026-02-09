Tilak Finance öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Tilak Finance hat am 06.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Auf der Umsatzseite hat Tilak Finance im vergangenen Quartal 48,1 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 118,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tilak Finance 22,0 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at