Tilaknagar Industries gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Tilaknagar Industries lud am 27.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,28 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,57 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10,26 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 176,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,71 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at