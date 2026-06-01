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01.06.2026 06:31:29
Tilaknagar Industries zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Tilaknagar Industries hat am 29.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Tilaknagar Industries vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,60 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 4,01 INR je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz wurden 9,49 Milliarden INR gegenüber 4,06 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 0,970 INR beziffert. Im Vorjahr waren 11,89 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 23,46 Milliarden INR – ein Plus von 67,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Tilaknagar Industries 14,03 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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