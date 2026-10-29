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29.10.2026 06:31:29
Tile Shop präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Tile Shop ließ sich am 27.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Tile Shop die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,03 USD. Im Vorjahresviertel hatte Tile Shop -0,040 USD je Aktie erwirtschaftet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tile Shop in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 6,81 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 77,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 83,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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