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30.07.2026 06:31:29
Tile Shop: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Tile Shop hat am 28.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,03 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Tile Shop ein Ergebnis je Aktie von 0,010 USD vermeldet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 5,73 Prozent auf 83,2 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 88,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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