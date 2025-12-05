|
Tillys A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Tillys A hat am 03.12.2025 das Zahlenwerk zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,05 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,430 USD erwirtschaftet worden.
Mit einem Umsatz von 139,6 Millionen USD, gegenüber 143,4 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 2,68 Prozent präsentiert.
