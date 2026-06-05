Tillys A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Tillys A lud am 03.06.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.04.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,26 USD gegenüber -0,740 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Im abgelaufenen Quartal hat Tillys A 124,7 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 107,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at