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05.06.2026 06:31:29
Tillys A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Tillys A lud am 03.06.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.04.2026 endete.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,26 USD gegenüber -0,740 USD im Vorjahresquartal verkündet.
Im abgelaufenen Quartal hat Tillys A 124,7 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 107,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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