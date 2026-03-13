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13.03.2026 06:31:28
Tillys A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Tillys A präsentierte am 11.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.01.2026 beendeten Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 0,10 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,450 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz lag bei 155,1 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 5,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 147,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,580 USD vermeldet. Im Vorjahr waren -1,540 USD erwirtschaftet worden.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Tillys A 553,59 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,79 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 569,45 Millionen USD umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
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