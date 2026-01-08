Tilray Brands Aktie
WKN DE: A41VMJ / ISIN: US88688T2096
|Cannabis-Bilanz
|
08.01.2026 22:25:52
Tilray-Aktie legt deutlich zu: Verluste eingegrenzt - Umsatzerwartungen übertroffen
Im zweiten Geschäftsquartal seines Geschäftsjahres 2026 hat Tilray einen Verlust in Höhe von 0,41 US-Dollar je Aktie eingefahren, nachdem im Vorjahreszeitraum ein Minus von 0,99 US-Dollar je Aktie verbucht wurde. Experten hatten zuvor ein EPS von -0,21 US-Dollar prognostiziert.
Tilray konnte einen Umsatz von 217,51 Millionen US-Dollar generieren. Damit übertraf der Cannabis-Riese die Vorabschätzungen der Experten, die sich auf 211 Millionen US-Dollar beliefen. Im Vorjahresvergleich hatte Tilray 210,95 Millionen US-Dollar umgesetzt.
So bewegt sich die Tilray-Aktie
Die Tilray-Aktie zeigt sich im nachbörslichen NASDAQ-Handel zeitweise 6,54 Prozent höher bei 9,73 US-Dollar.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Yellowj / Shutterstock.com
