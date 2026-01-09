Tilray Brands Aktie

Cannabis-Bilanz 09.01.2026 15:41:00

Tilray-Aktie legt zu: Verluste eingegrenzt - Umsatzerwartungen übertroffen

Tilray-Aktie legt zu: Verluste eingegrenzt - Umsatzerwartungen übertroffen

Der Cannabis-Konzern Tilray hat am Donnerstag als erster großer Vertreter seiner Branche die Bücher zum abgelaufenen Quartal geöffnet.

Im zweiten Geschäftsquartal seines Geschäftsjahres 2026 hat Tilray einen Verlust in Höhe von 0,41 US-Dollar je Aktie eingefahren, nachdem im Vorjahreszeitraum ein Minus von 0,99 US-Dollar je Aktie verbucht wurde. Experten hatten zuvor ein EPS von -0,21 US-Dollar prognostiziert.

Tilray konnte einen Umsatz von 217,51 Millionen US-Dollar generieren. Damit übertraf der Cannabis-Riese die Vorabschätzungen der Experten, die sich auf 211 Millionen US-Dollar beliefen. Im Vorjahresvergleich hatte Tilray 210,95 Millionen US-Dollar umgesetzt.

So bewegt sich die Tilray-Aktie

Die Tilray-Aktie zeigt sich im NASDAQ-Handel zeitweise 1,97 Prozent höher bei 9,31 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at

