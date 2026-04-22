Tilray Brands Aktie
WKN DE: A41VMJ / ISIN: US88688T2096
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22.04.2026 20:49:00
Tilray and other pot stocks soar as Trump is reportedly ready to reclassify cannabis
The move, which could open up medical research on cannabis as well as banking services for growers, follows an executive order to reclassify the substance in December.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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