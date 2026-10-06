Tilray Brands Aktie
WKN DE: A41VMJ / ISIN: US88688T2096
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06.10.2026 15:15:02
Tilray Brands: Is the Stock a Buy at Less Than $4?
Tilray Brands (NASDAQ:TLRY) stock has been crashing hard this year, losing close to 60% of its value thus far. On Monday, it closed at $3.72, which is an 84% decline from its 52-week high of $23.20. The stock may seem dirt cheap, but here's why even at less than $4, I still wouldn't buy it.
Image source: Getty Images.
Although Tilray's stock is down big this year, it's for good reason: the business just doesn’t look all that appealing ot invest in.
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