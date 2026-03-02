Tilray Brands Aktie
WKN DE: A41VMJ / ISIN: US88688T2096
|
02.03.2026 16:17:44
Tilray Brands Acquires BrewDog, a Leading Global Craft Brand, Creating a ~$500 Million Global Craft Beer and Beverage Platform
Accretive Acquisition of Select Assets Includes Global Brand, UK Brewing Operations and 11 Strategic Brewpubs Expected to Generate ~$200 Million in Annual Net Revenue and ~$6 - $8 Million of Adjusted EBITDA in Fiscal 2027 Tilray's Global Consolidated Net Revenue Expected to Reach ~$1.2 Billion
Nachrichten zu Tilray Brands (ex Aphria)
|
09.01.26
|Tilray-Aktie legt zu: Verluste eingegrenzt - Umsatzerwartungen übertroffen (finanzen.at)
Analysen zu Tilray Brands (ex Aphria)
