Tilray Brands Aktie
WKN DE: A41VMJ / ISIN: US88688T2096
|
09.03.2026 12:00:43
Tilray Brands Acquires BrewDog Australia, Establishing Strategic Base to Accelerate Global Beverage and Consumer Products Growth Across the Asia-Pacific Region
Acquisition Includes BrewDog’s Profitable Australian Operations Including Brisbane Brewery and Two Flagship Bars Transaction Positions Tilray to Scale BrewDog Across Australia’s National Retail and Grocery Channels and Introduce Broader Beverage Portfolio Across Asia-Pacific NEW YORK and BRISBANE,Weiter zum vollständigen Artikel bei RSS Importer
09.01.26
|Tilray-Aktie legt zu: Verluste eingegrenzt - Umsatzerwartungen übertroffen (finanzen.at)
|BASE, Inc. Registered Shs
|311,00
|-1,27%
|Tilray Brands (ex Aphria)
|6,29
|1,78%
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise im Blick: ATX und DAX verabschieden sich mit Verlusten aus dem Handel -- Wall Street letztlich im Plus -- Asiens Börsen schließen tiefrot
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt ergriffen am Montag die Flucht. Die Wall Street präsentierte sich hingegen fester. Auch die asiatischen Börsen brachen zum Wochenbeginn deutlich ein.