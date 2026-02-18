Carlsberg Aktie
WKN: 861061 / ISIN: DK0010181759
|
18.02.2026 13:08:26
Tilray Brands and the Carlsberg Group Enter into an Exclusive Multi-Year U.S. Brewing and Commercial Partnership
NEW YORK, Feb. 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tilray Brands, Inc. (NASDAQ: TLRY; TSX: TLRY), a leading global consumer packaged goods company and the fourth-largest craft beer brewer in the United States, today announced that it has entered into an exclusive licensing agreement starting January 1,Weiter zum vollständigen Artikel bei RSS Importer
Nachrichten zu Carlsberg A/S (B)
|
04.02.26
|Carlsberg sales volumes hit after losing San Miguel UK licence (Financial Times)
|
30.10.25
|Auf Holsten Areal sollen 2.000 Wohnungen entstehen (dpa-AFX)
Analysen zu Carlsberg A/S (B)
Aktien in diesem Artikel
|Carlsberg A/S (A)
|138,00
|-1,08%
|Carlsberg A/S (B)
|132,85
|0,53%
|Carlsberg AS (spons. ADRs)
|31,33
|0,38%
|Tilray Brands (ex Aphria)
|6,47
|0,78%
