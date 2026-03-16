Acquire Aktie
ISIN: US0049011044
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16.03.2026 12:00:45
Tilray Brands Enters Agreement to Acquire BrewDog’s Key U.S. Assets, Expanding Its U.S. Craft Beer Platform
NEW YORK, March 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tilray Brands, Inc. (“Tilray”, “our”, “we” or the “Company”) (Nasdaq: TLRY; TSX: TLRY), a leading global lifestyle and consumer packaged goods company at the forefront of the beverage, cannabis, and wellness industries, today announced that the CompanyWeiter zum vollständigen Artikel bei RSS Importer
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|Tilray Brands (ex Aphria)
|6,00
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Der heimische Leitindex bewegt sich zum Wochenbeginn nahe der Nulllinie. Der deutsche Leitindex kämpft sich über die Nulllinie zurück. Die asiatischen Börsen zeigten sich zum Wochenstart mit unterschiedlichen Vorzeichen.