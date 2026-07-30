Tilray Brands (ex Aphria): Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Tilray Brands (ex Aphria) hat am 28.07.2026 die Bücher zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,43 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -13,000 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 281,7 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 25,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 224,5 Millionen USD in den Büchern standen.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 1,090 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Tilray Brands (ex Aphria) ein Ergebnis je Aktie von -24,600 USD vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11,46 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 915,45 Millionen USD, während im Vorjahr 821,31 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at