Tilray Brands (ex Aphria): Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Tilray Brands (ex Aphria) lud am 01.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 28.02.2026 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,24 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Tilray Brands (ex Aphria) ein Ergebnis je Aktie von -8,700 USD vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 206,7 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,28 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Tilray Brands (ex Aphria) einen Umsatz von 185,8 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at