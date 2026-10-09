Tilray Brands (ex Aphria) präsentierte Quartalsergebnisse

Tilray Brands (ex Aphria) präsentierte am 08.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Umsatz lag bei 257,2 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 22,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 209,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at