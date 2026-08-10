Tilray Brands Aktie

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WKN DE: A41VMJ / ISIN: US88688T2096

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10.08.2026 15:14:28

Tilray Brands Expects to Hit a Major Milestone for the Current Fiscal Year: $1 Billion in Annual Revenue. Here's How it Plans to Get There

Tilray Brands (NASDAQ: TLRY) recently posted record earnings numbers and is focused on even more growth ahead. For the coming fiscal year, it anticipates full-year revenue will exceed $1 billion. It would be a huge milestone for the company, whose growth prospects have been a big concern in recent years.For growth investors, it may seem a bit surprising, given that marijuana legalization still isn't on the horizon in the U.S., making it challenging for Tilray to continue finding ways to grow. But here's how it believes it can get to $1 billion in revenue.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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