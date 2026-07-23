Tilray Brands Aktie
WKN DE: A41VMJ / ISIN: US88688T2096
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23.07.2026 13:00:50
Tilray Brands Launches ZONNA, Introducing New THC Pouches for Cannabis Consumers
Fast-acting, smoke-free ZONNA THC pouches deliver precise dosing in a discreet, portable pouch – expanding consumer choice through continued cannabis innovation TORONTO, July 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tilray Brands, Inc. ("Tilray" or the "Company") (Nasdaq: TLRY; TSX: TLRY), a global lifestyleWeiter zum vollständigen Artikel bei RSS Importer
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