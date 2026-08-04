Tilray Brands Aktie
WKN DE: A41VMJ / ISIN: US88688T2096
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04.08.2026 14:00:00
Tilray Brands Posted Record Numbers for Fiscal 2026. Here's Why That's Not Enough to Make the Stock a Buy
When a company posts record numbers, it can be a good sign that the business is doing well. But not always. There are many factors to consider when investing in a company, beyond just whether it's growing at a strong pace.Tilray Brands (NASDAQ: TLRY) has been razor-focused on growth in recent years, and last week it posted its results for its 2026 fiscal year. The company boasted record numbers for the year, with net revenue totaling $915.5 million, up 11% year over year. While it sounds encouraging, here's why I'd avoid the cannabis stock at all costs.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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