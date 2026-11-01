Tilray Brands Aktie
WKN DE: A41VMJ / ISIN: US88688T2096
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01.11.2026 08:00:00
Tilray Just Posted Record Quarterly Revenue of $257 Million. So Why Did Its Cannabis Sales Shrink?
Tilray Brands (NASDAQ: TLRY) reported record first-quarter fiscal 2027 revenue of $257.1 million, up 23% from $209.5 million a year earlier. Gross profit also reached a Q1 record of $77.5 million, increasing 35%, while gross margin improved from 27% to 30%.
Those are encouraging numbers for a company that has spent years expanding beyond cannabis. But there's a catch. Despite reporting record overall revenue, Tilray's cannabis business struggled. Net cannabis revenue declined 13% year over year, from $64.5 million to $56.1 million.
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