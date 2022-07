Tilray Medical führt die Cannabis-Informationsplattform „WeCare-MedicalCannabis“ in ganz Europa ein

"WeCare-MedicalCannabis" Die umfassende Informationensquelle für medizinisches Cannabis ist jetzt auf Englisch, Deutsch, Französisch und Portugiesisch verfügbar

NEUMÜNSTER, Deutschland, July 19, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tilray Brands Inc. ("Tilray" oder das "Unternehmen") (Nasdaq: TLRY; TSX: TLRY), ein weltweit führendes Unternehmen für Cannabis-Lifestyle- und -Konsumgüter, das die weltweite Gemeinschaft dazu inspiriert und befähigt, ein erfülltes Leben zu leben, gab heute bekannt, dass seine Sparte für medizinisches Cannabis, Tilray Medical, eine neue Plattform für Informationen über Cannabis, WeCare-MedicalCannabis, eingeführt hat. Die Plattform dient der Bereitstellung von Informationen und der Aufklärung von Gesundheitspersonal und Patienten über medizinisches Cannabis.



WeCare-MedicalCannabis bietet wissenschaftlich fundierte Inhalte zu Cannabis, die auf medizinisches Fachpersonal, Pflegende und Patienten zugeschnitten sind, um ihnen zu helfen, fundierte Entscheidungen über medizinisches Cannabis zu treffen, und sie dabei zu unterstützen, herauszufinden, wie medizinisches Cannabis das tägliche Wohlbefinden und die Gesundheit unterstützen kann. WeCare-MedicalCannabis wurde als umfassende Informationsquelle für medizinisches Cannabis konzipiert und ist jetzt in Deutschland, Frankreich, dem Vereinigten Königreich und Portugal verfügbar.

Sascha Mielcarek, Managing Director von Tilray Europe, sagte: "Als weltweite Pioniere auf dem Gebiet des medizinischen Cannabis sind wir uns des mangelnden Zugangs zu wissenschaftlich fundierten Informationen über medizinisches Cannabis bewusst. WeCare-MedicalCannabis wurde geschaffen, um diese Lücke zu schließen und Patienten, Pflegenden und medizinischem Fachpersonal die Informationen zur Verfügung zu stellen, die sie benötigen, um fundierte Entscheidungen über medizinisches Cannabis zu treffen. Da die Legalisierung von Cannabis in Europa weiter voranschreitet, ist Tilray Medical bestrebt, denjenigen, die mehr über medizinisches Cannabis erfahren möchten, eine fundierte und vertrauenswürdige Beratung zu bieten."

Tilray Medical arbeitet weiterhin mit führenden Patientenverbänden und Ärztegesellschaften zusammen, um denjenigen einen Mehrwert zu bieten, die von den Veränderungen in der medizinischen Landschaft betroffen sind und die bei globalen Gesundheitsinitiativen an vorderster Front mitwirken. Durch die Bereitstellung eines Zugangs zu Informationsplattformen wie WeCare-MedicalCannabis setzt Tilray Medical sein Bestreben fort, seine Welt des Wohlbefindens zu öffnen und zu erweitern.

Weitere Informationen finden Sie auf unseren weltweiten Plattformen unter WeCare-MedicalCannabis Deutschland , WeCare-MedicalCannabis Frankreich , WeCare-MedicalCannabis Vereinigtes Königreich , WeCare-MedicalCannabis Portugal .

Über Tilray Medical

Tilray Medical hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Lebensqualität von Patienten weltweit zu verbessern, Leben zu verändern und die Würde von bedürftigen Patienten durch einen sicheren und zuverlässigen Zugang zu einem globalen Portfolio medizinischer Cannabismarken zu fördern. Tilray kann stetiges Wachstum verzeichnen, von einem der ersten Unternehmen, das als lizenzierter Produzent von medizinischem Cannabis in Kanada zugelassen wurde, bis zum Bau der ersten GMP-zertifizierten Cannabisproduktionsanlagen in Europa, zunächst in Portugal und später in Deutschland. Heute ist Tilray Medical einer der größten Lieferanten medizinischer Cannabismarken für Patienten, Ärzte, Krankenhäuser, Apotheken, Forscher und Regierungen in 20 Ländern und auf fünf Kontinenten.

Weitere Informationen über Tilray Medical finden Sie bei Tilray Medical Canada , Tilray Medical Australia-New Zealand , Tilray Medical Europe

Über Tilray Brands, Inc.

Tilray Brands, Inc. (Nasdaq: TLRY; TSX: TLRY), ist ein weltweit führendes Unternehmen für Cannabis-Lifestyle- und -Konsumgüter mit Niederlassungen in Kanada, den Vereinigten Staaten, Europa, Australien und Lateinamerika, das das Leben der Menschen zum Besseren verändert. Tilray Brands erfüllt diese Mission, indem das Unternehmen die weltweite Gemeinschaft dazu inspiriert und befähigt, ihr bestes Leben zu leben und Zugang zu Produkten bietet, die die Bedürfnisse von Geist, Körper und Seele erfüllen und Wohlbefinden hervorrufen. Patienten und Verbraucher vertrauen darauf, dass Tilray Brands durch hochwertige, differenzierte Marken und innovative Produkte ein kultiviertes Erlebnis sowie Gesundheit und Wohlbefinden bietet. Als Pionier in der Cannabisforschung, im Anbau und im Vertrieb unterstützt Tilray mit seiner beispiellosen Produktionsplattform mehr als 20 Marken in über 20 Ländern, darunter ein umfassendes Cannabisangebot, hanfbasierte Lebensmittel und handwerklich hergestellte Getränke.

Weitere Informationen darüber, wie wir eine Welt des Wohlbefindens öffnen, finden Sie auf www.tilray.com und folgen Sie uns unter @tilray.

