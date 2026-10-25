Tilray Brands Aktie
WKN DE: A41VMJ / ISIN: US88688T2096
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25.10.2026 12:15:00
Tilray Now Sells More Beer Than Cannabis. Here's Why That Might Be Good News for Investors.
Tilray (NASDAQ: TLRY) isn't just a pot company anymore. In fact, you might argue that it is more of a beer company than a marijuana company at this point. And that could be exceptionally good news for investors, since the company is now more diversified. Here's why Tilray has chosen to go down this path, the key milestone it just achieved, and why it points to a brighter long-term future.
When Tilray went public, marijuana was all the rage. Pot was increasingly being legalized, and investors believed it would be a huge growth opportunity. Tilray's stock rocketed higher. But it wasn't the only company trying to capitalize on the dynamics in the marijuana sector. A large number of companies jumped in, creating intense competition.
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