Tilray Brands Aktie
WKN DE: A41VMJ / ISIN: US88688T2096
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20.08.2026 13:00:40
Tilray Strengthens Global Medical Cannabis Leadership with Major Production Increase to Meet International Demand
Expanded cultivation in Quebec and Portugal strengthens Tilray’s global cannabis platform, increasing total annual production capacity to approximately 275 metric tonnes to support accelerating international medical cannabis demand. NEW YORK and TORONTO, Aug.Weiter zum vollständigen Artikel bei RSS Importer
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|Tilray Brands (ex Aphria)
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