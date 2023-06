TIM-Aktie: Italienischer Telekomkonzern TIM bekommt frische Angebote für Festnetzsparte

Sowohl ein Konsortium aus der staatlichen italienischen Förderbank CDP (Cassa Depositi e Prestiti) und der australischen Investmentbank Macquarie, als auch der US-Finanzinvestor KKR (Kohlberg Kravis Roberts) hätten Gebote abgegeben, hieß es vom Unternehmen am Freitagabend in Rom. Das Unternehmen sucht schon länger nach einem Käufer. Bisherige Gebote hatte der Konzern nach Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg als zu niedrig abgewiesen. Sie sollen demnach zwischen 19 und 21 Milliarden Euro gelegen haben. Großaktionär und Medienkonzern Vivendi bewertet die zum Verkauf stehende Sparte mit rund 30 Milliarden Euro. TIM will angesichts anziehender Zinsen seinen hohen Schuldenberg abbauen.

