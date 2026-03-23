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Poste Italiane SPA Aktie

Poste Italiane SPA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14V64 / ISIN: IT0003796171

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Staatsdeal in Sicht 23.03.2026 13:36:00

TIM-Aktie reagiert auf geplante Wiederverstaatlichung mit Gewinnen

TIM-Aktie reagiert auf geplante Wiederverstaatlichung mit Gewinnen

Eine Offerte zur Wiederverstaatlichung hat am Montag die Aktien von Telecom Italia (TIM) auf Erholungskurs geschickt.

Die Papiere des italienischen Telekom-Anbieters zogen zuletzt in Mailand 5,07 Prozent auf 0,605 Euro an, während jene des Bieters Poste Italiane um 6,71 Prozent auf 20,01 Euro absackten. Das mehrheitlich in Staatshand liegende Post- und Finanzunternehmen bietet 10,8 Milliarden Euro für den vollständigen Kontrollerwerb. Der TIM (ex Telecom Italia)-Kurs blieb aber unter dem gebotenen Preis von 0,635 Euro je Aktie.

Das ehemalige Telefonmonopol in Italien könnte drei Jahrzehnte nach seiner Privatisierung also wieder in mehrheitlich staatlichen Besitz übergehen. Analyst Mathieu Robilliard von Barclays Research schrieb in einem ersten Kommentar, der gebotene Preis - bestehend aus einem hohen Baranteil und einem Teil eigener Anteile - sei unzureichend. Das opportunistische Angebot lasse nämlich positive Aspekte, die die TIM-Bewertung erheblich nach oben treiben könnten, außer Acht. Er nannte dabei neben Chancen durch eine Marktkonsolidierung in Italien auch mögliche Nachzahlungen aus dem Verkauf der Festnetzgesellschaft FiberCop.

Michael Huttner von der Berenberg Bank schrieb mit Blick auf Poste Italiane, hinter dem Deal stecke eine "solide industrielle Logik" in Form von Cross-Selling-Möglichkeiten. Er sieht die Chance auf Synergien in einem bedeutenden Umfang. In einem Kommentar von Morgan Stanley wurde dagegen darauf hingewiesen, es sei derzeit unklar, in welchem Umfang Poste Italiane für den Deal neue Schulden machen müsse.

Der Kurs von Telecom Italia zeigte sich zwar am Montag erholt, blieb aber in seiner jüngsten Spanne. Die Aktien haben bereits einen guten Lauf hinter sich, denn seit Ende 2024 hat sich der Kurs mehr als verdoppelt. Bei Poste Italiane sackte der Kurs erstmals seit Oktober wieder unter die Marke von 20 Euro.

MAILAND (dpa-AFX)

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Bildquelle: Cristian Storto / Shutterstock.com

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