Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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30.08.2026 12:15:00
Tim Cook Committed Apple to a $60 Billion Domestic Manufacturing Bet Just Weeks Before Handing Off the CEO Job. Here's What It Means for Apple Investors.
Under CEO Tim Cook, Apple (NASDAQ: AAPL) has delivered an impressive 2,000%-plus return since 2011. Now, as Cook prepares to hand the reins to Apple's senior vice president of hardware engineering, John Ternus, he's doubling down on a stronger domestic supply chain -- with $60 billion earmarked for Texas.The goal appears straightforward: reduce the risk of future tariff disruptions and protect Apple's margins and earnings path, freeing Ternus, who takes the top job on Sept. 1, to focus on what he does best: building world-class products and services.Apple CEO Tim Cook. Image source: Apple.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Apple Inc.
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28.08.26
|Freitagshandel in New York: Dow Jones zeigt sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
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28.08.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
28.08.26
|Starker Wochentag in New York: Anleger lassen Dow Jones am Mittag steigen (finanzen.at)
|
28.08.26
|Dow Jones aktuell: Zum Handelsstart Pluszeichen im Dow Jones (finanzen.at)
|
27.08.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones notiert zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
27.08.26
|Gewinne in New York: Dow Jones bewegt sich am Donnerstagnachmittag im Plus (finanzen.at)
|
27.08.26
|NYSE-Handel: Dow Jones zeigt sich mittags fester (finanzen.at)
|
27.08.26
|Apple-Aktie nach der Cook-Ära: Welche Signale der Wechsel zu Ternus für Investoren sendet (finanzen.at)
Analysen zu Apple Inc.
|10.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|Apple Halten
|DZ BANK
|31.07.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|31.07.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|Apple Halten
|DZ BANK
|31.07.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|31.07.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|07.07.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.06.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.06.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.03.26
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|30.12.25
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|27.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|Apple Halten
|DZ BANK
|31.07.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|31.07.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc.
|275,85
|2,09%
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