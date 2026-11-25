Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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25.11.2026 10:06:02
Tim Cook Could Have Purchased Any of 489 S&P 500 Companies With $903 Billion. Instead, He Bought Something That Transformed Apple Forever.
This has been a year of historic changes at key leadership positions. Nvidia's (NASDAQ:NVDA) Jensen Huang recently resigned as CEO, Berkshire Hathaway's (NYSE:BRKA)(NYSE:BRKB) longtime boss, Warren Buffett, retired, and Apple's (NASDAQ:AAPL) Tim Cook stepped down as CEO on Sept. 1.
The departure of Cook is especially noteworthy, given that Apple has reclaimed the top spot as Wall Street's most-valuable company. Including dividends, Cook oversaw a greater-than-2,700% increase in his company's shares while at the helm and outperformed the benchmark S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) by almost 2,000 percentage points.
Tim Cook's game-changing investment charted a new course for Apple. Image source: Official White House Photo by Daniel Torok.
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Nachrichten zu Apple Inc.
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25.11.26
|Börse New York: Dow Jones legt schlussendlich zu (finanzen.at)
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25.11.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite schließt im Minus (finanzen.at)
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25.11.26
|Schwache Performance in New York: S&P 500 verbucht zum Ende des Mittwochshandels Verluste (finanzen.at)
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25.11.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 beendet die Mittwochssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
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25.11.26
|Zurückhaltung in New York: So bewegt sich der NASDAQ Composite nachmittags (finanzen.at)
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25.11.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 zeigt sich am Mittwochnachmittag schwächer (finanzen.at)
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25.11.26
|Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 zeigt sich schwächer (finanzen.at)
|
25.11.26
|Gewinne in New York: Das macht der Dow Jones am Mittwochnachmittag (finanzen.at)
Analysen zu Apple Inc.
|23.11.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|23.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|19.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|23.11.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|23.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|19.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|23.11.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|23.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|16.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Apple Verkaufen
|DZ BANK
|03.11.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|26.10.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|19.10.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|20.11.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|03.11.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|21.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
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Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc Cert Deposito Arg Repr 0.1 Shs
|31 700,00
|-0,44%
|Apple Inc.
|324,90
|-0,02%