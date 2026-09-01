Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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02.09.2026 01:38:26
Tim Cook handed $47mn pay deal as Apple’s executive chair
Pay package signals big role for former CEO as his successor John Ternus gets $58mnWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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