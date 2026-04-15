Nike Aktie
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
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15.04.2026 19:58:00
Tim Cook is back to buying Nike stock, four months after an ill-timed purchase
Apple CEO Tim Cook, a longtime Nike board member, spent $1 million of his own money to buy Nike’s stock as it dipped to a 12-year low.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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Nachrichten zu Nike Inc.
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15.04.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones beendet den Handel mit Verlusten (finanzen.at)
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15.04.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones legt nachmittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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15.04.26
|Handel in New York: Dow Jones verbucht Verluste (finanzen.at)
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15.04.26
|Schwacher Handel: Dow Jones notiert zum Start des Mittwochshandels im Minus (finanzen.at)
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14.04.26
|Handel in New York: Dow Jones zum Ende des Dienstagshandels fester (finanzen.at)
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14.04.26
|Optimismus in New York: Dow Jones am Nachmittag freundlich (finanzen.at)
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14.04.26
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones mittags fester (finanzen.at)
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13.04.26
|Nike-Aktie setzt Abwärtstrend nur zeitweise fort: Analysten werden skeptisch (finanzen.at)
Analysen zu Nike Inc.
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|13.04.26
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|07.04.26
|Nike Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.04.26
|Nike Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.04.26
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|25.03.26
|Nike Neutral
|UBS AG
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