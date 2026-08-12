Apple Aktie

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WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

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12.08.2026 15:15:00

Tim Cook Is Handing Off Apple to John Ternus as CEO on Sept. 1. Here's How Apple's Stock Has Performed Over Cook's 15-Year Tenure.

When Tim Cook took over as CEO of Apple (NASDAQ: AAPL) 15 years ago, expectations were high. Founder and former CEO Steve Jobs had brought it back from the brink of bankruptcy and made it the most valuable company in the world. And of course, he designed some of the most iconic products of all time -- a tough act to follow.John Ternus, the current head of hardware engineering, will become the company's new CEO on Sept. 1, 2026, and he'll have equally big shoes to fill. Cook was known as an operational genius before he became CEO, and Apple's stock performance suggests his skills were exactly what the company needed.Apple CEO Tim Cook. Image source: Apple.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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